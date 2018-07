80 Prozent Kupfer, 20 Prozent LWL. In diesem Verhältnis teilt sich die strukturierte Gebäudeverkabelung in Netzwerken derzeit auf. Vor allem im Tertiärbereich war Kupfer mit bis zu 96 Prozent Anteil im Jahr 2016 die erste Wahl und bleibt es aktuellen Studien zufolge auch: Um jährlich vier Prozent wird der weltweite Markt für die strukturierte Verkabelung von 6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012 auf 8,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 wachsen. Die Verkabelung im LAN wird ebenfalls zunehmen: Sie steigt im selben Zeitraum auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Angesichts bereits gelegter Strukturen innerhalb der Gebäude und der großen Zahl an Endgeräten mit Kupferschnittstellen ist dies nicht weiter verwunderlich: PCs, Laptops, ...

