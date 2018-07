Will Momo wieder Fahrt in Richtung Norden aufnehmen? Top Breakout-Kandidat

Symbol:WKN:ISIN:Momo Inc. ist ein Unternehmen aus dem Telekommunikationsbereich und bietet seinen Kunden eine Social- und Entertainment-Plattform in China.Die Aktie bildet derzeit einen Aufwärtstrend und befindet sich gerade in einer Zwischenkorrektur. Das erhöhte Volumen an den grünen Kerzen kann als Kaufinteresse bei den Marktteilnehmern interpretiert werden. Die Konsolidierung verläuft derzeit über den EMAs 20 und 50, was das Papier zu einem interessanten Long-Kandidaten macht. Der Nasdaq Index ist ebenso in Richtung Norden gerichtet und gibt der Aktie somit Rückenwind für mögliche Long-Positionen.Chart vom 23.07.201845,79 USDSollte ein Ausbruch aus der 46,42 USD-Marke erfolgen, könnte dies eine Long-Einstiegschance darstelen. Der Stopp könnte knapp unter den EMAs platziert werden im Bereich von 43 USD. Mögliche Gewinnmitnahmezonen befinden sich bei 48,57 USD, sowie bei 54 USD. Das sind Widerstandsbereiche, an denen der Kurs oft dazu neigte zu drehen, da sich dort die Marktteilnehmer entweder neu positionieren dürften oder bestehende Positionen schließen könnten.Die Quartalszahlen werden voraussichtlich am 28. August bekannt gegeben und das kann zu einem Gap in beide Richtungen führen und somit zu einem erhöhten Risiko. Aus diesem Grund wäre es vernünftig zu diesem Zeitpunkt keine Positionen offen zu halten.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at