FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Dienstag im frühen Handel nach oben. Unterstützung liefern die grünen Vorzeichen der Börsen in Asien sowie die guten US-nachbörslichen Zahlen von Alphabet. Im frühen Handel notiert der Juni-Kontrakt am oberen Ende der zuletzt ausgebildeten Handelsspanne zwischen 12.400 und 12.620 Punkten. Spannend wird es, ob der Kontrakt die obere Begrenzung herausnehmen kann.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 41,5 auf 12.610 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.614 und das Tagestief bei 12.596,5 Punkten. Umgesetzt wurden bis 8.35 Uhr knapp 2.000 Kontrakte.

July 24, 2018 02:36 ET (06:36 GMT)

