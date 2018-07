Die Commerzbank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Das komplette Zahlenwerk habe eine gute Gewinnqualität gezeigt, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognose des Stahlhändlers für das dritte Jahresviertel nannte der Analyst ermutigend./ajx/mis

Datum der Analyse: 24.07.2018

ISIN DE000KC01000

AXC0073 2018-07-24/09:09