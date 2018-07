FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Minus am Vortag bewegt sich der Bund-Future im frühen Handel am Dienstag kaum. Vor allem die steigenden Renditen der US-Anleihen im Vorfeld von Anleiheauktionen im Lauf der Woche, bei der die Nachfrage aus dem Ausland wegen des Handelsstreits möglicherweise bescheiden ausfallen könnte, belasteten die Kurse der Bundesanleihen am Vortag. Während die US-Rendite der zehnjährigen US-Treasuries um mehr als 6 Basispunkte nach oben sprang, folgten die Bund-Rendite mit 4 Basispunkten. Als Folge weitete sich der sogenannte Transatlantik-Spread etwas aus.

Für den Bund-Future sehen die Anleihestrategen der BayernLB eine wichtige Unterstützung bei 161,80/85 Prozent. Der September-Kontrakt des Bund-Futures gibt um 8.30 Uhr um 1 Ticks auf 162,97 Prozent nach. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,07 Prozent und das Tagestief bei 161,96 Prozent. Umgesetzt wurden gut 17.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 1 Tick auf 131,83 Prozent.

July 24, 2018 02:42 ET (06:42 GMT)

