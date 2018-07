Hier geht's zum Video

Die USA planen Zölle auf ALLE chinesischen Importe, die Saisonalität zeigt auf rote Börsenampeln und damit nicht genug: neue Konjunkturdaten werden weitere Fragen aufwerfen - etwa die nach den Zinsen... Jochen Stanzl von CMC Markets ordnet ein Jochen Stanzl von CMC Markets sieht die Märkte vor allem bis Ende September saisonal schwach. Doch neue Konjunkturdaten werden weitere Fragen aufwerfen: etwa die nach den Zinsen in den USA: Trump habe gesagt, er wolle keine weiteren Zinserhöhungen und mischte sich damit in die FED-Politik ein, die unabhängig ist. "Die Märkte erwarten vier Zinserhöhungen in den USA und dann ist es genug.", sagt Jochen Stanzl im Gespräch mit Antje Erhard. Und die EZB diese Woche???