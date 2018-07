Hier geht's zum Video

Der DAX traute sich am Montag nicht recht von der Stelle. Er bewegte sich in einer Handelsspanne von gerade mal 76 Punkten. Am Ende des Tages ging er mit einem Minus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Damit schloss er bei 12.548 Zählern. Marktidee: Bank of America Bei der Bank of America läuft es derzeit sehr gut. Das Institut legte vor wenigen Tagen starke Zahlen vor. Das kam auch an der Börse sehr gut an. Die Aktie stieg über wichtige charttechnische Marken wie die 200-Tage-Linie. Gestern gab es noch einmal einen kräftigen Anstieg.