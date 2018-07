Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat das Kursziel für Philips nach Zahlen für das zweite Quartal von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern biete eine attraktive Kombination aus Restrukturierungspotenzial im Bereich Diagnosis & Treatment und relativ defensiven Wachstumseigenschaften, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürften 2019 auch wieder vermehrt weitere Ausschüttungen an die Aktionäre in den Fokus rücken./mis/jha/ Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-07-24/09:18

ISIN: NL0000009538