Peking will Wachstum mit proaktiver Fiskalpolitik antreiben

Die chinesische Regierung hat angekündigt, dass sie eine proaktive Fiskalpolitik einsetzen wird, um das Wachstum anzukurbeln. Das deutet darauf, dass die Regierung sich Sorgen um eine sich verlangsamende Wirtschaft inmitten eskalierender Handelsspannungen mit den USA macht. "Die proaktive Fiskalpolitik sollte proaktiver sein", erklärte der Staatsrat nach einem regulären Treffen, berichtete der staatliche TV-Sender CCTV.

Frankreichs Geschäftsklima sinkt im Juli

Das Geschäftsklima in der französischen Industrie ist im Juli gesunken, da die Manager für die kommenden Monate weniger optimistisch sind. Der vom Statistikamt Insee erhobene Index ging auf 108 zurück. Für den Vormonat wurde der Wert von zunächst 110 auf 109 nach unten revidiert. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten für Juli einen Stand von 110 erwartet.

Irans Außenminister warnt Trump per Twitter

Nach der eindringlichen Warnung von US-Präsident Donald Trump an den iranischen Staatschef Hassan Ruhani per Twitter hat Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif ebenfalls über den Kurzbotschaftendienst reagiert: "Wir sind nicht beeindruckt", schrieb Sarif an Trump gerichtet auf Englisch, wobei er den Tweet in Großbuchstaben verfasste. Auch Trump hatte seine Warnung per Twitter in Großbuchstaben geschrieben - dem digitalen Pendant zum Schreien.

Nordkorea beginnt offenbar mit Abbau von Raketen-Testanlage

Nordkorea hat offenbar mit dem Abbau einer Raketen-Testanlage begonnen. Satellitenbilder zeigten, dass auf der Sohae-Anlage an der Nordwestküste des Landes ein Gebäude und ein Teststand abgebaut würden, berichtete die renommierte Website "38 North". "38 North"-Experte Joseph Bermudez wertete dies als "wichtigen ersten Schritt" des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, seine beim Gipfel mit US-Präsident Donald Trump im Juni gemachten Zusagen einzuhalten.

