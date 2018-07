adesso erhält als IT-Partner des Beschaffungsamtes Rahmenvertrag im Wert von bis zu 25 Mio. EUR DGAP-News: adesso AG / Schlagwort(e): Vertrag adesso erhält als IT-Partner des Beschaffungsamtes Rahmenvertrag im Wert von bis zu 25 Mio. EUR 24.07.2018 / 09:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. adesso erhält als IT-Partner des Beschaffungsamtes Rahmenvertrag im Wert von bis zu 25 Mio. EUR Der IT-Dienstleister adesso AG hat die europaweite Ausschreibung für einen bedeutenden Rahmenvertrag der Bundesverwaltung gewonnen: Das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern (BMI) hat adesso für weitere sechs Jahre mit der Pflege, Wartung und Weiterentwicklung seiner elektronischen Vergabeplattform beauftragt. Das Auftragsvolumen wird auf insgesamt bis zu 25 Mio. EUR geschätzt. Das Beschaffungsamt ist die zentrale zivile Einkaufsbehörde im Bund. Auf seinem elektronischen Marktplatz "e-Vergabe" bringt das Amt öffentliche Auftraggeber und Anbieter zusammen. Hierüber wird der Einkauf von Waren und Dienstleistungen vieler Bundesbehörden, Einrichtungen und vom Bund finanzierter Stiftungen abgewickelt. Durch diese Bündelung und zentrale Bearbeitung der Einkäufe spart der Staatshaushalt Kosten ein und die einzelnen Behörden werden organisatorisch entlastet. Der nun geschlossene, neue Rahmenvertrag für die "e-Vergabe-Plattform" umfasst für adesso ein kalkuliertes Auftragsvolumen von bis zu rund 25 Mio. EUR über eine Laufzeit von maximal sechs Jahren. Er beinhaltet die zukünftige Pflege, Wartung und Weiterentwicklung des Systems. Die Plattform war adesso vor sechs Jahren nach der 2012 zum ersten Mal gewonnenen Ausschreibung zur Modernisierung anvertraut worden. In dieser Zeit hat adesso zahlreiche Änderungen wie Schnittstellen zu EU-Systemen und anderen Vergabeplattformen vorgenommen sowie softwaretechnische Verbesserungen konzipiert und umgesetzt. Mit dem Go-Live des webbasierten Angebotsassistenten im April 2017 realisierte adesso einen wichtigen Meilenstein im Projekt, bevor es für eine neue Laufzeit europaweit ausgeschrieben wurde. Insgesamt werden 25 IT-Berater und Softwareentwickler von adesso bis 2024 in das Projekt eingebunden sein und vor Ort in Bonn die Weiterentwicklung und den laufenden Betrieb gewährleisten. Informationen des Bundes zur e-Vergabe-Plattform finden sich hier: https://www.evergabe-online.de adesso Group Die adesso Group ist mit über 2.800 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2017 von 321,6 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Bulgarien, der Türkei, den USA und England sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 und 2018 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet. Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de 24.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso AG Stockholmer Allee 20 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de ISIN: DE000A0Z23Q5 WKN: A0Z23Q Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 707275 24.07.2018

