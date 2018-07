Der DAX ist am Dienstag etwas erholt in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.600 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über Montagsschluss.

Aktien der Commerzbank setzten sich zu Handelsbeginn an die Spitze und legten 2,5 Prozent zu. Die Energieversorger Eon und RWE waren dagegen mit einem Minus von jeweils rund 0,8 Prozent am Ende der Kursliste zu finden. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1677 US-Dollar (-0,10 Prozent).