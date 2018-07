Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 15,60 Franken belassen. Gewinn- und kapitalseitig habe die Bank besser als erwartet abgeschnitten, aber der Ausblick sei von Vorsicht geprägt, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe es in der Vermögensverwaltung einen Nettoabfluss gegeben./ajx/mis

Datum der Analyse: 24.07.2018

ISIN CH0244767585

AXC0083 2018-07-24/09:44