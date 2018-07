Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für PSA nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Halbjahreszahlen der Opel-Mutter seien schlicht gigantisch, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe immer wieder betont, dass die Trendwende bei Opel-Vauxhall schneller vorankomme als am Markt erwartet und die Tochter im ersten Halbjahr einen Gewinn erzielen könnte. Die Resultate hätten aber seine kühnsten Träume übertroffen./mis/ajx

Datum der Analyse: 24.07.2018

