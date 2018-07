Berlin (ots) - Die Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) hat angesichts des jüngsten Angriffes auf zwei Obdachlose im Inforadio vom rbb zu mehr Mitmenschlichkeit aufgerufen.



Sie verurteilte die Gewalt gegen Obdachlose am Montagabend scharf: "Das war hier nicht das erste Mal, dass wohnungslose Menschen in unglaublich brutaler Art und Weise angegriffen werden." Deshalb müssten alle viel mehr Verantwortung für Obdachlose übernehmen, sagte Breitenbach weiter: "Wir brauchen eine Stadtgesellschaft mit einem menschlicheren Gesicht."



Generell warnte die Linken-Politikerin vor einer zunehmenden "Verrohung der Gesellschaft". Das Problem sei größer als der aktuelle Fall: "Wir gucken uns nicht nur an, wie Menschen im Mittelmeer elend ertrinken, sondern wir erleben jetzt auch, dass Hilflose, Wohnungslose [...] hier angezündet werden."



