Der im DAX notierte Gesundheitskonzern Fresenius ist weiter auf Wachstumskurs. Vorstandschef Stephan Sturm bekräftigte auf der Hauptversammlung in Frankfurt am Main den Ausblick für 2018. Der Umsatz soll demnach währungsbereinigt um 5 bis 8 Prozent und das Konzernergebnis um 6 bis 9 Prozent steigen. "Fresenius ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Fresenius wird auch in den kommenden Jahren sehr erfolgreich sein", so Sturm in seiner Rede vor den Aktionären. "Unser Einstieg in den Bereich Biosimilars. Der Ausbau des Bereichs Heimdialyse. Die Internationalisierung von Fresenius Helios. Auch unsere gewaltigen Investitionen in noch mehr Qualität und Effizienz in unserer Fertigung. Das alles sind Beispiele, wie wir heute daran arbeiten, auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Das dynamische Wachstum von Fresenius geht weiter", sagte Stephan Sturm.

Relativ unabhängig von Konjunktur

Fresenius ist ein weltweit aktiver Gesundheitskonzern und daher relativ unabhängig von der konjunkturellen Großwetterlage. Oder anders ausgedrückt: ...

