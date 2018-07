Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm -0,56% auf 17,8, davor 13 Tage ohne Veränderung , Vodafone +0,2% auf 178, davor 10 Tage im Minus (-6,99% Verlust von 191 auf 177,64), Amag 0% auf 50,6, davor 7 Tage im Plus (6,75% Zuwachs von 47,4 auf 50,6), Andritz 0% auf 48,1, davor 6 Tage im Plus (7,08% Zuwachs von 44,92 auf 48,1), jd.com +0,42% auf 35,66, davor 6 Tage im Minus (-7,81% Verlust von 38,52 auf 35,51), Patrizia Immobilien -0,23% auf 17,5, davor 5 Tage im Plus (5,98% Zuwachs von 16,55 auf 17,54), BB Biotech -1,02% auf 67,9, davor 5 Tage im Plus (1,48% Zuwachs von 67,6 auf 68,6), Vestas -1,24% auf 413,8, davor 5 Tage im Plus (7,66% Zuwachs von 389,2 auf 419), Exxon 0% auf 81,4, davor 5 Tage im Minus (-2,29% Verlust von 83,31 auf 81,4), Hennes & Mauritz -0,27% auf...

