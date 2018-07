Im slowakischen Skisport fand eine Wachablöse statt: Seit Juni steht die Nummer Eins des Landes und die amtierende Nummer Vier im Slalomweltcup bei Uniqa unter Vertrag. Petra Vlhová wird ab sofort ihre Rennen mit dem UNIQA Logo auf dem Helm bestreiten: "Gemeinsam mit meinem Team habe ich einen langfristigen Partner gesucht und mit Uniqa gefunden. Nächste Saison werde ich auch in den Speed-Disziplinen starten und nicht wie bisher nur in Slalom und Riesenslalom", erklärte die 23-Jährige, die in ihrer Karriere schon vier Weltcupslaloms gewinnen konnte. Die letzten 13 Jahre war Landsfrau Veronika Velez-Zuzulova Aushängeschild von Uniqa Slowakei. Aktuell starten im ÖSV fünf Top-Athleten mit Uniqa Helm: Matthias Mayer, Bernadette Schild,...

Den vollständigen Artikel lesen ...