Mit 1. Juli 2018 hat Marina Konrad-Märk die Leitung der Konzernkommunikation der Zumtobel Group übernommen. Als Head of Corporate Communications verantwortet sie die interne und externe Kommunikation des börsennotierten Unternehmens. Sie folgt in dieser Funktion auf Simone Deitmer, die per 31. März 2018 in den Mutterschutz gegangen ist. Marina Konrad-Märk berichtet direkt an Alfred Felder, CEO Zumtobel Group. Mit Marina Konrad-Märk übernimmt eine erfahrene Kommunikationsspezialistin die verantwortungsvolle und für die Zumtobel Group wichtige Position in der Konzernkommunikation und damit auch die Rolle des Pressesprechers. Bei ihrem letzten Arbeitgeber, dem steirischen High-Tech Unternehmen AT&S, war sie für die weltweite Unternehmenskommunikation verantwortlich. Gestartet hat die...

