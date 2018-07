Der bei der Hauptversammlung am 6. Juli beschlossene Aktiensplit beim börsennotierten Zucker- und Stärkekonzern Agrana im Verhältnis 1:4 ist heute (Dienstag) ins Firmenbuch eingetragen worden, die Satzungsänderung ist damit wirksam. Die Umstellung der Notierung an der Wiener Börse erfolgt am Freitag (27. Juli), letzter Handelstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...