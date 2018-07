Zürich - Für den Schweizer Aktienmarkt geht es am Dienstag im frühen Geschäft leicht nach oben. Nach der Verschnaufpause vom Vortag wird damit der charttechnische Widerstand bei 9'000 Punkten wieder ins Visier genommen. Die Vorgaben aus den USA sind angesichts eines knappen Minus des Dow Jones wenig inspirierend, in Asien haben aber die Aktien klar zugelegt. Hauptgrund für die starken China-Aktien war die Ankündigung der Regierung in Peking, die heimische Exportwirtschaft im Kampf gegen die US-Strafzölle zu stützen. Im Fokus stehen hierzulande aber insbesondere die nach Zahlen starken UBS.

Darüber hinaus sind die Augen auf die Indizes der Einkaufsmanager im Bereich Verarbeitendes Gewerbe und Dienste in der Eurozone gerichtet, während mit ...

