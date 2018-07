Karen Jones, Head of FICC Technical Analysis bei der Commerzbank, stellt fest, dass die Aussichten neutral sind und es könnte zum Versuch einer Basisbildung kommen. EUR/USD Technische Analyse "Der EUR/USD befindet sich aktuell in einer Seitwärtsbewegung und möglicherweise kommt es zur Bildung einer Basis, während der Kurs an der kurzfristigen Widerstandslinie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...