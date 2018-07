Der GBP/CAD hat in der zurückliegenden Woche schwere Verluste einstecken müssen, welche das Paar unter den seit Anfang September 2017 etablierten Aufwärtstrend befördert haben. Die Risiken sind damit auf der Unterseite angesiedelt. Neben dem Unterschreiten einer wichtigen Trendlinie hat das ... The post GBP/CAD: beschleunigt sich der Abwärtstrend? appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...