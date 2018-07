Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Kapitalmarktzinsen setzten gestern ihre Kletterpartie fort, so die Analysten von Postbank Research.Dabei habe die Kritik Donald Trumps an der Geldpolitik der FED nachgewirkt und somit den US-Kapitalmarkt belastet. Zudem seien Gerüchte aufgekommen, dass die Bank of Japan moderate Änderungen ihrer ultraexpansiven Geldpolitik ins Auge fassen könnte. Letzteres habe zu einem Anstieg der Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen um 5 Basispunkte auf 0,09% geführt. Die Rendite entsprechender US-Treasuries sei in dem skizzierten Umfeld sogar um 7 Basispunkte auf 2,97% gesprungen. ...

