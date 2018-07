Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz verschärfter Rhetorik zwischen Teheran und Washington sowie zunehmender Wachstumsängste infolge des eskalierenden Handelskonfliktes hielten sich Aktienbörsen zum Wochenauftakt ganz passabel, berichten die Analysten der Helaba.Der scharfe Renditeanstieg in Japan ließ dagegen die Akteure am heimischen Bondmarkt nicht kalt, so die Analysten der Helaba. Zwar habe Notenbankchef Kuroda Gerüchte dementiert, die Bank of Japan plane eine Anpassung ihrer ultralockeren Geldpolitik, überzeugen können habe er jedoch nicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...