Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für die Aktie des Reifenkonzerns Michelin von 107 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Ungünstige Währungsbewegungen wirkten Verbesserungen in der Geschäftsentwicklung entgegen, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-07-24/10:11

ISIN: FR0000121261