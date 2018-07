Hannover (ots) -



400 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Einladung der McDonald's Kinderhilfe Stiftung zur Sternfahrt nach Hannover gefolgt. Bei dem jährlich stattfindenden Fortbildungswochenende schult die Stiftung ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter aus ganz Deutschland mit einem umfangreichen Seminarprogramm für ihren täglichen Einsatz für Familien schwer kranker Kinder und bedankt sich für ihr unverzichtbares Engagement. Beim Gala-Abend stand auch Schirmherr Sky du Mont auf der Bühne.



Über 840 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich bei der McDonald's Kinderhilfe und unterstützen in 22 Ronald McDonald Häusern und 6 Oasen Familien schwer kranker Kinder. Dort übernehmen sie eine verantwortungsvolle Aufgabe, denn neben hauswirtschaftlichen und organisatorischen Tätigkeiten sind sie auch wichtiger Ansprechpartner für Familien mit schwer kranken Kindern. >Die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen sind eine unverzichtbare Unterstützung der hauptamtlichen Teams in unseren Häusern und Oasen. Durch sie werden die Ronald McDonald Häuser und Oasen erst zu einem Zuhause auf Zeit<, sagt Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. >Für uns als gemeinnützige Stiftung ist es wichtig, dieses Engagement auf ein stabiles Fundament zu stellen und regelmäßig Fortbildungen anzubieten.< Jeder ehrenamtliche Unterstützer spendet pro Woche drei Stunden seiner Zeit, insgesamt waren es allein 2017 104.222 Stunden. Viele von ihnen sind seit langer Zeit an der Seite der Stiftung, allein in diesem Jahr wurden drei Damen aus München für ihr 20-jähriges Engagement geehrt.



Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer standen unterschiedlichste Workshops zur Auswahl, die ein breites Spektrum von Themen - von Interkultureller Kommunikation über psychosozialen bis hin zu hauswirtschaftlichen Inhalten - abdeckten. Ein buntes Rahmenprogramm rundete die Sternfahrt ab: So konnten die Teilnehmer am Gala-Abend dem aktuellen Programm von Sky du Mont, einer Lesung und Klavierkabarett mit seiner Bühnenpartnerin Christine Schütze lauschen. >Als Schirmherr des Ronald McDonald Hauses Lübeck weiß ich, wie wichtig die Arbeit der Kinderhilfe für die Familien schwer kranker Kinder ist. Daher ist es mir eine Ehre, den ehrenamtlichen Mitarbeitern, die eine solch wichtige Arbeit leisten, mit einem unterhaltsamen Abend zu danken<, so Sky du Mont.



Die McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 22 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Mit 2 Kindergesundheitsmobilen sensibilisiert die Stiftung in Essen und Duisburg Eltern und Kinder für Gesundheitsthemen. Darüber hinaus fördert die McDonald's Kinderhilfe Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefinden von Kindern widmen. www.mcdonalds-kinderhilfe.org



