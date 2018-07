München (ots) - COSMOPOLITAN und Instagram schließen sich zusammen und verfolgen ein gemeinsames Ziel: Mit der Aktion "SupportHER" fördern die beiden starken Partner inspirierende Frauen, die sich für wichtige Themen einsetzen, und verbinden sie miteinander. So schaffen sie ein nachhaltiges Netzwerk von Frauen für Frauen und gestalten maßgeblich die Female-Empowerment-Bewegung mit. Unter dem Hashtag SupportHER zeigen COSMOPOLITAN und Instagram drei Monate lang mit vielfältigen Aktionen im Magazin, auf COSMOPOLITAN.DE und auf Instagram, wie Frauen sich gegenseitig unterstützen können. "Frauen setzen sich heute mehr denn je für ihre Rechte ein. Wir fordern mehr, trauen uns viel und denken groß. Über Instagram lassen wir die Welt an unseren Ideen teilhaben, vernetzen uns und teilen die kleinen und großen Highlights des Lebens", erklärt COSMOPOLITAN-Chefredakteurin Anja Delastik den Ansatz der gemeinsamen Aktion.



Im Aktionszeitraum vom 23. Juli bis 10. Oktober dreht sich alles um fünf Themenschwerpunkte, die jeweils crossmedial und über alle Kanäle laufen: "Traut Euch", "Denkt groß", "Fordert mehr", "Habt Spaß" und "Seid glücklich". Dahinter stehen unter anderem Themenbereiche wie Job und Karriere, Partnerschaft, Well-Being, Body Positivity und Freundlichkeit. Mehr als 30 reichweitenstarke Instagrammer - darunter Louisa Dellert (@louisadellert), Melanie-Jasmin Jeske (@melodie_michelberger), Lea-Sophie Cramer (@leasophie123) und Pamela Reif (@pamela_rf) - unterstützen SupportHER, zum Beispiel durch einen Take-Over des COSMOPOLITAN Instagram-Accounts. Verschiedene Live-Aktionen auf Instagram, ein Fearless Diary als wöchentliche Kolumne auf COSMOPOLITAN.DE und spezielle Podcast-Folgen zur gemeinsamen Aktion runden dieses innovative First-Mover-Konzept ab.



Am 6. September erscheint die Oktober-Ausgabe der COSMOPOLITAN, die SupportHER aufgreift: Body-Positive-Instagrammer verraten, wie Selfies das Selbstwertgefühl stärken können, in der Mode zeigen Fashion-Influencer ihre Trend-Favoriten der neuen Saison und im Job-Ressort erklärt eine Gründerin, wie essentiell Social Media für ihren Unternehmenserfolg ist. Zeitgleich zum EVT findet eine digitale Event-Woche statt: Vom 3. bis 7. September präsentiert täglich eine Influencerin gemeinsam mit der COSMOPOLITAN-Redaktion eines der Schwerpunktthemen. Zusätzlich finden thematisch passende redaktionelle Live-Aktionen statt - in der COSMOPOLITAN-Redaktion und live vor Ort bei den Influencern.



"Instagram ist der Ort, an dem starke Frauen sich wohlfühlen, austauschen und vernetzen und so echte Verbindungen schaffen", weiß Kristin Kleinehagenbrock von Instagram. "Auf Instagram können sich die Akteurinnen mit den verschiedenen Features, die wir bieten - IGTV, Stories, Feed, Live, Direct und vielem mehr - austauschen. Auch COSMOPOLITAN als 360° Marke nutzt unsere Instagram-Features bereits kreativ und vielfältig und kommuniziert so zeitgemäß mit ihrer Zielgruppe." Für Marieke Abt, Head of Premium Brands & New Projects bei Bauer Xcel Media, ist Instagram der ideale Partner für COSMOPOLITAN: "Starke Frauen tauschen sich auf Instagram aus und vernetzen sich hier - sei es zu Themen rund um Freundschaft, Liebe und Beziehung, Mode und Beauty oder Beruf und Karriere. Das passt perfekt zu unserem COSMO-Claim Fun. Fearless. Female.!"



Über COSMOPOLITAN



COSMOPOLITAN ist mit 128 Millionen Brand Touchpoints über alle Plattformen die bekannteste Premiummarke weltweit. Der Titel erscheint mit 36 internationalen Ausgaben und ist mit rund 40 Millionen Print-Leserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Online verzeichnet die Marke weltweit rund 50 Millionen Unique Visitors. Auch in Deutschland ist COSMOPOLITAN die reichweitenstärkste monatliche Medienmarke und erreicht 1,42 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppe der Frauen von 20 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment mit einer Reichweite von 1,0 Millionen Leserinnen an. Mehr als 1,74 Millionen Unique User erreicht die 360-Grad-Brand über die Digital-Kanäle - von der Webseite über Facebook und Instagram bis hin zu Snapchat und WhatsApp. "Fun.Fearless.Female." - Mit diesem redaktionellen USP und Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITAN ihre Leserinnen crossmedial in allen Lebensbereichen: Job & Karriere, Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion! Die cosmopolitische, moderne und selbstbewusste Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt, erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN erzielte 2017 einen durchschnittlichen Gesamtverkauf von 226.1005 Exemplaren (IVW 1-4 2017).



Über Bauer Premium



Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group insgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein, Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die Luxusmarke Madame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- und Luxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium- und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.



Über Instagram



Gegründet 2010, ist Instagram heute eine einzigartige Plattform für kreative visuelle Ideen, auf der sich Menschen gegenseitig inspirieren und ihre schönsten Momente mit der weltweiten Community von einer Milliarde Instagrammern teilen. Instagrammer aus aller Welt verbinden sich auf Instagram über ihre Interessen und schaffen so echte Verbindungen - auf der Plattform und offline. Mit Instagram Stories, die jeden Tag weltweit von 400 Millionen Accounts genutzt werden, kann man darüber hinaus auch über die "kleinen" Highlights des Lebens schnell, kreativ und einfach austauschen. Über IGTV können die Menschen seit Juni diesen Jahres auch längere Videos von bis zu 60 Minuten teilen. Die freundliche und offene Community steht für Instagram an erster Stelle - mit innovativen Tools schafft Instagram ein positives Umfeld, in dem sich junge Menschen und Erwachsene wohl und sicher fühlen können. Auch Marken und Unternehmen jeder Größe waren von Anfang an ein wichtiger Teil der Community.



