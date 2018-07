Die Aktien von Wirecard sind am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen. Bei 164,50 Euro markierten die Papiere des Zahlungsdienstleisters einen neuen Höchststand und untermauerten somit eindrucksvoll die Ambitionen auf einen Aufstieg in den Dax . Zuletzt legten sie um 1,44 Prozent auf 161,75 Euro zu.

Gemessen am Börsenwert des Spezialisten für elektronischen Zahlungsverkehr, den die Deutsche Börse am Anteil der frei handelbaren Aktien bemisst (Streubesitz), wäre die Aktie allerdings schon längst in der ersten Börsenliga. Gehapert hatte es an den Börsenumsätzen, die aber längst angezogen haben.

Und beim Börsenwert ist Wirecard mit einer Marktkapitalisierung nach Streubesitz von rund 18,7 Milliarden Euro deutlich größer als etliche andere Dax-Konzerne. So bringen es etwa RWE , Lufthansa , Merck KGaA , Thyssenkrupp oder HeidelbergCement auf Börsenwerte von - immer gemessen am Anteil der frei handelbaren Aktien - knapp 10 bis gut 11 Milliarden Euro. Die Deutsche Bank liegt mit einer Marktkapitalisierung nach Streubesitz von knapp 20 Milliarden Euro allerdings immer noch vor Wirecard./bek/ck/jha/

