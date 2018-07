BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat vor den für Mittwoch geplanten Handelsgesprächen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit US-Präsident Donald Trump eine einheitliche Position der Europäer betont.

Nach den Strafzöllen auf Aluminium und Stahl gehe es nun um mögliche Strafzölle auf Autos. "Wir wollen das zusammen im Paket miteinander besprechen", kündigte Maas im ARD-"Morgenmagazin" an. "Wir lassen uns da nicht einzelne Punkte isolieren." Die EU müsse "geschlossen darauf eine Antwort geben", erklärte Maas. "Für uns in Europa ist es wichtig, in so einer Situation zusammenzuhalten."

Der Außenminister kündigte für die Verhandlungen eine entschlossene Haltung der Europäer an. "Ich hoffe, dass es gelingt, das Ganze im Konsens aufzulösen - aber wir werden nicht uns bedrohen lassen und einfach so klein bei geben." Tue die EU dies ein Mal, werde sie sich in Zukunft "sehr oft auf solche Verhaltensweisen einstellen" müssen, warnte der SPD-Politiker. Auf die Frage, ob jetzt eher Druck oder Diplomatie nötig sei, antwortete Maas: "Ich glaube, dass beides notwendig ist."

Die deutsche Wirtschaft hat bereits im Vorfeld der Gespräche Fortschritte auf beiden Seiten verlangt. "EU-Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump müssen im Handelskonflikt die Notbremse ziehen", so der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf. Es komme jetzt darauf an, "ein gemeinsames Verständnis über die Faktenbasis herzustellen und Vertrauen wiederzugewinnen". Europa dürfe sich aber nicht erpressen lassen und sollte in den USA selbstbewusst auftreten.

Nach Überzeugung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung soll die EU Vorschläge der USA zur Schaffung einer multilateralen Freihandelszone aufgreifen. Juncker solle "die Aufnahme von ernsthaften Verhandlungen anbieten", so Ifo-Handelsexperte Gabriel Felbermayr. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte beim Finanzministertreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) am Wochenende in Buenos Aires ein Freihandelsabkommen zwischen den 7 wichtigsten Industriestaaten (G7) ins Spiel gebracht.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2018 03:47 ET (07:47 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.