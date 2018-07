Die Wirecard-Aktie startete Anfang April eine neue Aufwärtswelle, die am 18. April zur Ausbildung eines neuen Allzeithochs bei 110,70 Euro führte. Damit war der Widerstand gebrochen und der Boden für eine starke Rallye geebnet. In den Wochen danach ging es für den TecDAX-Titel von einem Hoch zum nächsten, die Hausse gipfelte nach Kursgewinnen von insgesamt knapp 70 Prozent Mitte Juni in einem neuen Rekordhoch bei 156,30 Euro. Anschließend kam es zur längst überfälligen technischen Korrektur, ... (Alexander Hirschler)

