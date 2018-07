Der beschlossene Aktiensplit bei Agrana im Verhältnis 1:4 ist nun ins Firmenbuch eingetragen worden. Die Umstellung der Notierung an der Wiener Börse erfolgt am 27. Juli, letzter Handelstag mit der alten ISIN-Nummer ist der 26. Juli, teilte die Agrana mit. Durch den Aktiensplit wird die Anzahl der Aktien von bisher 15.622.244 auf 62.488.976 Stück erhöht. Das Grundkapital beträgt unverändert 113.531.274,76 Euro und ist nun in 62.488.976 auf Inhaber lautende Stückaktien aufgeteilt. Auf jede Stückaktie entfällt künftig ein anteiliger Betrag am Grundkapital von gerundet 1,82 Euro. Im Zuge des Aktiensplits erhalten die Agrana-Aktien die neue ISIN AT000AGRANA3 anstelle der bisherigen ISIN AT0000603709.

