Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 15,60 Franken belassen. Gewinn- und kapitalseitig habe die Bank besser als erwartet abgeschnitten, aber der Ausblick sei von Vorsicht geprägt, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe es in der Vermögensverwaltung einen Nettoabfluss gegeben./ajx/mis Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-07-24/10:25

ISIN: CH0244767585