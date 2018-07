Der USD/CAD stoppte seine positive Dynamik knapp vor der 1,3200 und nun zog er sich zum unteren Ende seiner Tagesrange zurück. Die Erholung der US Treasury Renditen half dem Dollar sich teilweise vom US Präsident Donald Trump induzierten Rückgang der vergangenen Woche zu erholen und so erhielt das Paar zum Beginn der neuen Handelswoche einige Gebote. ...

