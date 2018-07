Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PSA nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Selbst um die ungewöhnlich niedrigen Invesitionen und Abschreibungen bereinigt, hätten die Resultate des Autobauers in allen Belangen beeindruckt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Gewinnerwartungen des Marktes dürften nun deutlich steigen./mis/ajx Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-07-24/10:26

ISIN: FR0000121501