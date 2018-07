Die Gespräche mit dem saudischen Investmentfonds, PIF, dem größten Anteilseigner von Sabic, seien "in einem sehr frühen Stadium der Diskussionen", vermeldet Saudi Aramco in einer Stellungnahme. Der Staatsfonds hält 70 % der Anteile von Sabic. Saudi Aramco ist der größte Ölkonzern der Welt und will sein Portfolio durch ein verstärktes Engagement in der Petrochemie verbreitern, um die Abhängigkeit ...

