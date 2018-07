BMK ist ein 1994 gegründeter führender Elektronikdienstleister für den kompletten Lebenszyklus von elektronischen Baugruppen. Auf einer Produktionsfläche von über 30.000 m² werden über 5.400 verschiedene Elektronikprodukte gefertigt. Am Standort in Augsburg fertigt man komplexe Elektronikprodukte, die regelmäßig technische Änderungen erfahren: "Viele Kleinlose und im Durchschnitt 20 neue Produktanläufe und Prototypen pro Woche sind bei uns Alltag", erklärt Unternehmenssprecherin Eva Berger. In rund zehn Minuten wird ein neues Produkt auf der SMT-Linie gerüstet, Flexibilität und Agilität sind hier Tagesgeschäft. Dazu braucht es sichere Prozesse sowie eine durchgängige Qualitätssicherung und lückenlose Traceability.

Tor in die Traceability-Welt

Ein spezielles Tor in die Traceability-Welt muss jedes Gebinde im Wareneingang passieren. Die Einlasskontrolle ist streng: Gatekeeper ist der Waren-Eingangsscanner von Modi. "Er ist unser Key-Eintrittspunkt für die Qualitätssicherung", sagt Tim Sievers, Head of Logistics bei BMK. Erst kürzlich investierte das Unternehmen in das fünfte System zur Prüfung von eingehendem Material. Das Waren-Eingangssystem wird seit Kurzem durch Smartrep, Hanau, vertrieben.

"Im Wareneingang beginnt unsere Qualität. Hier halten wir das Material das erste Mal in der Hand", sagt der Logistikleiter und erklärt, warum der Augsburger EMS-Dienstleister höchstes Augenmerk auf diesen Prozessschritt legt. Das Tor nur mit zwei Augen zu sichern, wäre ungenügend. Deshalb setzt BMK bereits seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...