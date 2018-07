Zugleich sind die befragten Entscheider der Ansicht, dass Unternehmen noch nicht wissen, wir sie Künstliche Intelligenz nutzbar machen können. KI wurde in der Studie, in deren Rahmen 30 deutsche Unternehmensvorstände und 70 IT-Leiter von Firmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern befragt wurden, nicht als einzelne Technologie definiert, sondern als Zusammenstellung aus mehreren Bereichen. Diese entsprechen oft den einzelnen Schritten, die bei der langfristigen Einführung erfolgen. Dazu gehören insbesondere die Aspekte Robotic Process Automation (RPA), also die Automatisierung von manuellen und sich wiederholenden Aufgaben und Geschäftsprozessen, sowie intelligente Automatisierung (IA), die Prozesse etwa mit humanisierenden Interaktionsformen verbessert, wie etwa die Verarbeitung natürlicher Sprache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...