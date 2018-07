Der Goldpreis bewegt sich weiter nah am Jahrestief. Die Analysten sind sich weiterhin uneins, ob das nun die erhoffte Bodenbildung oder nur eine Bärenfalle ist. Fakt ist, dass eine Gegenbewegung möglich scheint, zumal es auch positive Nachrichten aus China gibt.

Bleibt der Dollar die entscheidende Kraft?

Technisch gesehen ist derzeit beim Goldpreis gar nichts klar. Die Signale sind zu uneindeutig, um eine klare Aussage treffen zu können. Manche meinen, dass sei nur eine Bärenfalle. Die jüngste, kleine Gegenbewegung werde schon bald enden und dann werde die Marke von 1.200 Dollar je Unze getestet. Als Argument dafür wird vor allem auf den US-Dollar verwiesen. Auch wenn jüngst Donald Trump gegen den starken Greenback gewettert hatte und dies zu einer kurzen Erholung von Gold führte, werde die Zinspolitik der Federal Reserve in Verbindung mit dem laufenden Handelskrieg den Dollar weiter stützen.

Zeit für eine Gegenbewegung?

Auf der anderen Seite gibt es einige, die den Markt als überverkauft sehen. Die Analysten der Commerzbank hatten gestern darauf hingewiesen, dass sich die Short-Positionen auf dem höchsten Niveau seit Ende 2015 bewegen (mehr hier). Damals setzte Gold in der Folge zu einer massiven Rally an. Der unabhängige Goldanalyst Alasdair Macleod fühlt sich durch die jüngsten Zahlen bestätigt, dass vor allem Hedge Funds für den Abverkauf seit April verantwortlich sind. Und auch er verweist auf die Situation Ende 2015, als der Goldpreis in der Folge in sieben Monaten um 315 Dollar zulegte. So mancher Anleger wäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...