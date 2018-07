BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hat in den Umfragen die AfD wieder überholt. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD auf 18 Prozent und damit einen Punkt mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. CDU/CSU kommen unverändert auf 29 Prozent, und auch die AfD hält mit 17,5 Prozent ihr Ergebnis aus der Vorwoche. Die Linke gewinnt einen halben Punkt auf 10,5 Prozent, während die Grünen einen Punkt auf 12 Prozent abgeben und die FDP einen halben Punkt auf 9 Prozent verliert.

Die große Koalition verfehlt damit den Angaben zufolge mit 47 Prozent eine parlamentarische Mehrheit. Ein Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, FDP und Grünen kommt auf 50 Prozent der Wählerstimmen und erreicht damit eine solche Mehrheit. "CDU, CSU und SPD verloren seit der Bundestagswahl jeweils jeden achten Wähler", kommentierte Insa-Chef Hermann Binkert die Erhebung, für die vom 20. bis 23. Juli insgesamt 2.056 Personen befragt wurden.

Die SPD hatte schon in einer am Vortag veröffentlichten Umfrage die AfD wieder in der Wählergunst überholt. Laut dem RTL/n-tv-Trendbarometer legten SPD und Linke jeweils um 1 Prozentpunkt auf 18 Prozent bzw 10 Prozent zu, während AfD und FDP jeweils 1 Punkt auf 15 Prozent und 8 Prozent verloren und die Unionsparteien bei 31 Prozent verharrten.

July 24, 2018

