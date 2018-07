Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der Eurozone hat im Juli an Fahrt eingebüßt, nachdem es im Vormonat eine leichte Belebung gegeben hatte. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank auf 54,3 Zähler von 54,9 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 54,7 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 55,1 Punkte von 54,9 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 54,5 Zähler prognostiziert.

Der Index für den Servicesektor fiel auf 54,4 Punkte von 55,2 im Vormonat. Ökonomen hatten einen höheren Stand von 55,0 Punkten erwartet.

"Der Sammelindex deutet darauf hin, dass die Eurozone relativ schwach ins zweite Halbjahr 2018 gestartet ist und dass sich das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal weiter verlangsamen dürfte", sagte IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Den Juli-Daten zufolge dürfte sich das BIP-Wachstum leicht auf 0,4 Prozent auf Quartalsbasis abschwächen nach 0,5 Prozent im zweiten Quartal."

