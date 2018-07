Der Dax hat am Dienstagvormittag die Gewinne ausgebaut. Der Leitindex stieg um 1,13 Prozent auf 12 691 Punkte. Rückenwind erhielt der Dax von den Aktien der Automobilhersteller: Papiere von BMW , Daimler und Volkswagen legten nach überzeugenden Quartalszahlen der französischen PSA zwischen 2 und 2,8 Prozent zu.

Die Deutsche Bank sprach zudem in einem Marktkommentar von einer freundlichen Stimmung an den Börsen dank der Aussicht auf eine lockere Geldpolitik in China im zweiten Halbjahr. Laut Stratege Zhiwei Zhang dürften steuerliche Anreize für Unternehmen und für Infrastrukturprojekte für eine Erholung im weiteren Jahresverlauf sorgen. An Chinas Börsen waren die Kurse am Dienstag kräftig gestiegen./bek/jha/

