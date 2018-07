Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3160 Pence belassen. Die Tochter United Spirits (USL) habe mit ihren jüngsten Quartalskennziffern bei allerdings niedrigen Vergleichswerten weitere Wachstumsverbesserungen in Indien gezeigt, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das Indien-Geschäft des britischen Spirituosenherstellers werte er dies positiv./ajx/mis Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-07-24/10:54

ISIN: GB0002374006