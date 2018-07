Microsoft (WKN:850747) konnte die Erwartungen übertreffen, als das Unternehmen am Donnerstag die Ergebnisse des vierten Quartals für das Geschäftsjahr 2018 bekannt gab. Die Aktien waren zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes um 3 % gestiegen. Dieser Zuwachs trägt dazu bei, dass die Aktie in jüngster Zeit weiter an Attraktivität gewinnt und die Investoren beeindruckt. Das Quartal war rundum solide. Microsoft hat nicht nur den Umsatz und das Ergebnis pro Aktie besser als erwartet erhöht, der Software- und Cloud-Riese hat auch in allen seinen Segmenten ein starkes Wachstum erzielt. Um das bedeutsame Wachstum von Microsoft zu würdigen, hier einige Kennzahlen. Gesamtumsatz ...

