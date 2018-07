MOUNTAIN VIEW/KALIFORNIEN (IT-Times) - Der Internet-Großkonzern Alphabet Inc., zu der die Tochtergesellschaft und Suchmaschine Google Inc. gehört, wächst ungebrochen. Alphabet - Quartalszahlen Alphabet Inc. steigerte den Umsatz im zweiten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum...

Den vollständigen Artikel lesen ...