Der Preis für eine Feinunze Gold fällt den vierten Monat in Folge. Damit kostet Gold so viel, wie letztmalig vor einem Jahr. Mit Notierungen knapp oberhalb von 1200 US-Dollar könnte jetzt aber eine Konsolidierung erfolgen - mit der Chance auf eine Erholung. Wo die entscheidenden Schlüsselmarken liegen und was Anleger sonst noch wissen müssen.

Den vollständigen Artikel lesen ...