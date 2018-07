Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa geht es im frühen Handel am Dienstag nach oben mit den Kursen. Dabei stützt unter anderem die Berichtssaison mit guten Zahlen von Peugeot und der Schweizer UBS. Zudem profitiert die Risikobereitschaft der Anleger davon, dass die chinesische Regierung eine proaktive Fiskalpolitik einsetzen will, um das Wachstum anzukurbeln. Derweil gibt es zum Dauerthema Handelsstreit USA/China keine neuen Entwicklungen. Der DAX legt um 1,1 Prozent auf 12.691 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,7 Prozent auf 3.479 Punkte aufwärts.

Eine kleine Überraschung lieferte der Einkaufsmanagerindex (PMI) aus Deutschland. Im Verarbeitenden Gewerbes ist er wider Erwarten deutlich gestiegen und das trotz des von den US-Strafzöllen potenziell ausgehenden Ungemachs. Im Dienstleistungssektor verfehlte der Index dagegen die Erwartung. Ein ähnliches Bild zeigte sich in Frankreich. Unter dem Strich verfehlte der Einkaufsmanager-Sammelindex der Eurozone im Juli mit 54,3 damit die Prognose von 54,7 knapp.

In der Folge zieht der Euro an, wohl weil die Strafzölle der USA wider Erwarten keine negativen Auswirkungen auf das verarbeitende Gewerbe zeigten. Der am Morgen noch schwächere Euro erholt sich auf rund 1,17 von Tagestiefs um 1,1660 Dollar.

Peugeot-Geschäft brummt - "Opel erhebt sich aus der Asche"

Klare Tagessieger am Aktienmarkt sind Rohstoffaktien, deren Subindex um 2,5 Prozent anzieht. Hier dürften die von China avisierten vermehrten Infrastrukturausgaben für Nachfragefantasie sorgen.

Für den Index der Autoaktien geht es um 2,1 Prozent voran, gestützt von unerwartet guten Geschäftszahlen von Peugeot und deren Tochter Opel. Die Peugeot-Aktie macht einen Satz von fast 10 Prozent nach oben und in ihrem Sog ziehen auch VW, Daimler und BMW um bis zu 2,7 Prozent an. "Die Zahlen sind alles in allem beeindruckend", heißt es in einer ersten Einschätzung von Jefferies. Die Marge habe sich ausgeweitet und der operative Gewinn liege rund 30 Prozent über der Markterwartung.

"Opel erhebt sich aus der Asche", kommentieren die Analysten von Evercore. Opel habe mit einem bereinigten operativen Ergebnis von 502 Millionen Euro die Markterwartung deutlich übertroffen und eine Marge von 5 Prozent geliefert.

Michelin legen im Autosektor nur um 0,5 Prozent zu. Für die Umsätze des französischen Automobilzulieferers gibt es Gegenwind von der Währungsseite für den Umsatz, wie der Quartalsbericht zeigt. Die Analysten von CFRA bezeichnen das Volumenwachstum des Unternehmens als "uninspirierend".

Auch die UBS überzeugt beim Gewinn

Dritter großer Gewinner ist der Bankenindex mit einem Anstieg von 1,7 Prozent. Bankaktien hatten bereits am Vortag in den USA dank wieder deutlich gestiegener Zinsen am Anleihemarkt zu den Gewinnern gehört. Am Morgen hat nun die Schweizer UBS gute Zahlen vorgelegt, wie zuletzt bereits die Deutsche Bank. "Der Gewinn überzeugt", so ein Marktteilnehmer zu den UBS-Zahlen. Er liege rund 20 Prozent über der Markterwartung. Dabei profitierten die Eidgenossen sowohl von einer starken Vermögensverwaltung als auch von einem deutlich höheren Ergebnis im Investmentbanking. Für die Aktie geht es um 3,6 Prozent nach oben.

Der Sensorspezialist Ams hat ebenfalls überzeugende Zahlen für das zweite Quartal und einen guten Ausblick für das dritte Quartal geliefert. Mit dem Umsatzausblick liegen die Österreicher klar über der Konsensschätzung. Die Aktie zieht um über 10 Prozent an. Der Kurs des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductors profitiert vom Ausblick des Konkurrenten und handelt 1,0 Prozent höher.

Zahlen aus der zweiten Reihe überzeugen

Aus der zweiten Reihe am deutschen Aktienmarkt haben Sartorius und Klöckner & Co Zahlen vorgelegt. Bei Sartorius stieg der Gewinn deutlich und profitierte von einer leichten Margenausweitung. Das Unternehmen hat seinen Ausblick angehoben, womit Analysten teils aber auch schon gerechnet hatten. Nachdem die Aktie im laufenden Jahr schon über 80 Prozent zugelegt hatte, drücken Gewinnmitnahmen den Kurs 1,2 Prozent ins Minus.

Positiv liest sich bei Klöckner & Co der Ausblick für das dritte Quartal. Für diesen Zeitraum erwartet das Unternehmen einen operativen Gewinn von 55 bis 65 Millionen Euro, der Analystenkonsens liegt Factset zufolge mit 56,4 Millionen Euro. Die Aktie verliert dennoch 1,2 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.481,62 0,80 27,57 -0,64 Stoxx-50 3.116,41 0,64 19,91 -1,93 DAX 12.697,71 1,19 149,14 -1,70 MDAX 26.773,57 0,93 246,65 2,19 TecDAX 2.911,88 0,89 25,75 15,14 SDAX 12.289,11 0,46 56,58 3,38 FTSE 7.702,24 0,61 46,45 -0,42 CAC 5.422,02 0,81 43,77 2,06 Bund-Future 162,02 0,04 2,13 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:30 Mo, 17:59 % YTD EUR/USD 1,1683 -0,05% 1,1685 1,1702 -2,8% EUR/JPY 129,98 -0,11% 129,98 130,32 -3,9% EUR/CHF 1,1619 +0,11% 1,1608 1,1613 -0,8% EUR/GBP 0,8917 -0,07% 0,8922 0,8927 +0,3% USD/JPY 111,25 -0,05% 111,39 111,36 -1,2% GBP/USD 1,3103 +0,02% 1,3080 1,3107 -3,0% Bitcoin BTC/USD 7.992,67 +3,2% 7.957,59 7.739,58 -41,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,60 -0,61 0,01 Deutschland 10 Jahre 0,41 0,40 -0,02 USA 2 Jahre 2,63 2,63 0,74 USA 10 Jahre 2,95 2,96 0,54 Japan 2 Jahre -0,12 -0,11 0,02 Japan 10 Jahre 0,08 0,08 0,03 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,04 70,46 +0,2% 0,15 +18,6% Brent/ICE 73,02 73,06 -0,1% -0,04 +13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,83 1.224,50 -0,1% -0,67 -6,1% Silber (Spot) 15,45 15,40 +0,4% +0,05 -8,8% Platin (Spot) 834,00 833,50 +0,1% +0,50 -10,3% Kupfer-Future 2,75 2,74 +0,4% +0,01 -17,5%

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2018 04:39 ET (08:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.