Hannover (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Anleihekurse knüpften an die Verluste vom Freitag an, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei auf 162,10 von 162,53 Punkten gesunken. Damit habe er am Nachmittag die Tendenz des US-Anleihenmarktes aufgegriffen, für die es ebenfalls abwärts gegangen sei. Trumps Kritik am Kurs der US-Notenbank FED sowie Vorwürfe der Währungsmanipulation an die Adressen der EU und China hätten die Kurse von US-Staatsanleihen auch zum Wochenauftakt unter Druck gesetzt. Zehnjährige Papiere seien bspw. um 19/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte gefallen. (24.07.2018/alc/a/a) ...

