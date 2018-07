Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat PSA nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Autobauer habe deutlich besser abgeschnitten als am Markt erwartet, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er nannte das Zahlenwerk beeindruckend und kann sich vorstellen, dass die durchschnittlichen Marktschätzungen steigen und andere Analysten ihre Kursziele anheben werden. Mit 27 Euro sei sein Kursziel bereits eines der höchsten am Markt./ajx/mis Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-07-24/11:13

ISIN: FR0000121501