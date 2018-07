Fundamental: Der Zuckerpreis befindet sich im saisonal gesehen besseren Halbjahr. In der Zusammenfassung der Preisentwicklung der letzten Jahrzehnte entwickelte er sich von Mitte Juni bis Ende Dezember günstiger als in den restlichen Monaten des Jahres, wobei er zwischen August und Oktober noch einmal schwankte. Der fallende Zuckerpreis war auf ein übermäßiges Angebot zurückzuführen, das in mehreren Produzentenländern durch staatliche Subventionen zusätzlich gefördert worden war. Die Annahme eines jedoch geringeren Angebots ließ den Zuckerpreis kürzlich moderat steigen.

Technisch: Der Zuckerpreis befand sich lange in einer Abwärtstendenz. Anfang des Jahres standen die Notierungen noch um 15,40 US-Cents, bevor sie ...

