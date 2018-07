Das Mittel dürfe nun zur Behandlung von Kindern und Erwachsenen mit Hämophilie A verwendet werden, wie Bayer am Dienstag in Berlin mitteilte. Der Typ A sei eine der am häufigsten auftretenden Formen der sogenannten Bluterkrankheit, die fast 400 000 Menschen weltweit betreffe. In China gebe es aktuell etwa 12 500 Patienten. ...

